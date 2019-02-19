Найден рацион, идеальный для сжигания жира на талии

Рацион, богатый белками и клетчаткой, - правильный выбор, если хотите сократить объем жировых отложений в области талии, заявляют эксперты. Известно: этот тип ожирения напрямую связан с метаболическими расстройствами и повышенным риском целого ряда недугов. По словам диетологов, необходимо делать ставку на куриные яйца, куриную грудку, красную чечевицу, тунец, запеченные бобы и миндаль, пишет "Российская газета".



Куриная грудка, тунец, яйца считаются источниками диетического белка, миндаль - растительных жиров, а чечевица и бобы - не только белка, но углеводов и клетчатки. Вкупе получается сбалансированное питание. Кстати, специалисты советуют запекать бобы, отказавшись от варки. Это позволяет сохранить все полезные свойства.



Они добавляют: а вот от газированных напитков необходимо отказаться. Газировка является одним из самых опасных источников быстрых углеводов. Эксперты напоминают о пользе умеренных физических нагрузок. Это может быть плавание в бассейне, спортивная ходьба.

