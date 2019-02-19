Диетическая газировка способна свести человека в могилу

Ежедневное употребление диетической газировки может привести к преждевременной смерти, предупреждают эксперты. Как отмечает News.com.au, всего двух банок напитка с искусственным подсластителем в день достаточно, чтобы повысить риск инсульта и болезни сердца почти на треть.



В целом риск ранней смерти повышен на 16% у людей, потребляющих сладкие диетические напитки. Известно: к диетическим напиткам обращаются нередко люди, пытающиеся сократить калорийность рациона. Однако исследование более 80000 женщин показало, у лиц, регулярно потребляющих диетическую газировку, риск проблем со здоровьем даже выше, чем у лиц с ожирением.



По словам экспертов, хотя официально аспартам - один из самых популярных искусственных заменителей сахара - не запрещен, он вызывает много вопросов у медиков. Впервые его синтезировали в 1965 году. Основная критика аспартама опирается на то, что в организме он распадается с выделением метанола, токсичного для тела.

