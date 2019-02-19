ВС: долг по возмещению НДС подлежит взысканию из госбюджета

Подтвержденный судом долг по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) подлежит взысканию из государственного бюджета, свидетельствует постановление Большой палаты Верховного суда по делу между ООО "Аскоп-Украина" и Государственной фискальной службой (ГФС), которым суд обязал Госказначейство выплатить 4,45 млн грн НДС и 211 тыс. грн начисленной пени.

"Большая палата ВС пришла к выводу, что эффективным способом защиты, который обеспечит восстановление нарушенного права истца, является взыскание из государственного бюджета Украины в его пользу задолженности бюджета по возмещению налога на добавленную стоимость и пени, начисленной на сумму такой задолженности", – указывается в сообщении суда на сайте "Судебная власть" в понедельник.



При этом, по мнению суда, обязательство внести заявления общества во Временный реестр заявлений о возврате сумм бюджетного возмещения не приведет к эффективному возобновлению права налогоплательщиков.



Согласно тексту решения, Верховный суд отклонил кассационную жалобу Государственной налоговой инспекции в Днепровском районе главного управления ГФС в Киеве по делу о признании противоправной бездеятельности и взыскании задолженности из бюджета возмещения НДС.



Суды предыдущих инстанций установили, что истец подал к органу государственной налоговой службы в электронной форме налоговую декларацию по НДС, в которой заявил сумму, подлежащую бюджетному возмещению.



Вместе с налоговой декларацией истец подал заявление о возмещение суммы бюджетного возмещения и расчет этой суммы, отмечается в сообщении суда.



В свою очередь, контролирующий орган провел документальную внеплановую выездную проверку относительно правомерности бюджетного возмещения НДС в банке. Согласно ее заключениям оказалось невозможным подтвердить сумму бюджетного возмещения – ведомство не получило ответов на запросы о проведении встречных проверок по цепочкам поставок.



Большая палата ВС пришла к выводу, что при отсутствии механизма реального возмещения согласованной суммы НДС налогоплательщику, Госказначейство обязано выплатить в пользу истца данную сумму с учетом пени.



"Большая палата ВС учла, что закон не устанавливает зависимость выплаты налогоплательщику бюджетного возмещения уплаты НДС его контрагентами или на основаниях незавершения проверки его контрагентов, а также в связи с отсутствием ответов на запросы налогового органа о проведении встречных проверок по цепочкам поставок", – отмечается в сообщении суда.



Также неподача контролирующим органов после завершения проверки в Госказначейство соответствующего заключения с указанием подлежащей возмещению суммы и непогашение в связи с этим задолженности по НДС не может лишить налогоплательщика на получение бюджетного возмещения, если он предоставил требуемые Налоговым кодексом документы. А также данный факт не может лишать налогоплательщика права предъявлять требования по взысканию пени, свидетельствует постановление суда.

