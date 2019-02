Продюсеры внесли изменения в предстоящую церемонию вручения "Оскаров"

Церемония вручения наград Американской академии киноискусств "Оскар" пройдет в предстоящее воскресенье в Лос-Анджелесе на заново оформленной сцене, без вступительного монолога ведущего и с новым порядком представления картин, выдвинутых в номинации "Лучший фильм". Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на продюсеров церемонии Донну Джильотти и Гленна Уэйсса.



Сцена, на которой будут вручать премии, оформлена в золотистых тонах по проекту дизайнера Кевина Коринса, оформлявшего на Бродвее мюзиклы "Гамильтон" и "Дорогой Эван Хансен". "Мы хотели, чтобы в нынешнем году все выглядело по-новому", - отметил Гленн Уэйсс.



По его словам, было принято решение отказаться от практики прошлых лет, когда ведущий открывал церемонию монологом. В прошлом году комик Джимми Киммел говорил со сцены 18 минут. В нынешнем году, по словам Уэйсса, продюсеры разработали "подробный план" действий в условиях, когда основного ведущего церемонии не будет. Он не уточнил, каким именно будет начало церемонии, но дал понять, что первого лауреата премии могут назвать уже через шесть-семь минут после начала.



Внесены изменения и в порядок презентации кинолент, претендующих на "Оскара" в номинации "Лучший фильм". В прошлом году трейлеры фильмов-номинантов были сведены в один четырехминутный видеосюжет, который был показан непосредственно перед объявлением победителя. На предстоящей церемонии с рассказом о каждом из восьми фильмов, выдвинутых на премию, будет выступать кто-то из зрителей. В этом году на "Оскара" выдвинуты ленты "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) режиссера Брайана Сингера, мелодрама Брэдли Купера "Звезда родилась" (A Star is Born), "Зеленая книга" (Green Book) постановщика Питера Фаррелли, "Черный клановец" (BlacKkKlansman) Спайка Ли, "Власть" (Vice) Адама Маккея, фантастический боевик "Черная пантера" (Black Panther) Райана Куглера, "Фаворитка" (The Favourite) греческого режиссера Йоргоса Лантимоса и "Рома" (Roma) мексиканца Альфонсо Куарона.



"При подготовке церемонии приходится учитывать множество факторов, - отметила Донна Джильотти. - Кого-то из зрителей привлекает прежде всего блеск церемонии. Приходится учитывать, где может прозвучать шутка, а где - музыкальный номер". Она отметила, что церемония продлится дольше первоначально запланированных трех часов, поскольку Американская академия киноискусств на прошлой неделе отказалась от ранее объявленных планов назвать лауреатов кинопремии "Оскар" за лучшие операторскую работу, монтаж, грим и работу стилиста, а также за лучший короткометражный игровой фильм во время рекламных пауз.



91-я церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.