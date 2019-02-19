Вакуумное оборудование: основные разновидности, преимущества применения

Вакуумные аппараты широко используются в промышленном секторе. Их принцип действия основан на создании высокой силы вакуума, в разы увеличивающей показатели давления. Они обеспечивают эффективное функционирование крупных производственных предприятий пищевой, медицинской, фармацевтической отраслей. Незаменимо подобное оборудование при изготовлении современных упаковочных материалов, проведении исследований в лабораториях и т. д. На сайте https://vacuumequipment.ru/catalog/ вакуумные устройства и системы представлены в широком ассортименте. Наиболее популярные среди них – насосы, камеры, прессы, котлы, компрессоры.

Виды и применение вакуумного оборудования

Вакуумные насосы относятся к числу наиболее распространенных агрегатов данного типа. Они используются для откачивания газов либо паров. Накачивание воздуха, газосодержащих смесей при избыточном давлении осуществляется при помощи компрессоров. Часто такие устройства комплектуются вспомогательными приборами – вакуумметрами, позволяющими определять уровень разряженности воздуха. Устанавливаются в вакуумных системах и течеискатели. Благодаря им удается эффективно контролировать уровень герметичности и своевременно выявлять наличие протечек.

Вакуумные печи – еще один распространенный тип оборудования линейки. Высокотемпературные агрегаты используются при обработке стеклянных конструкций и изготовлении продукции металлургии. Они демонстрируют эффективность при обработке как твердых, так и тяжелых сплавов, керамики, нержавейки, магнитных изделий.

Существует множество примеров вакуумного оборудования, вспомогательных устройств и их применения. Все они обладают целым перечнем преимуществ.

Основные преимущества использования вакуумной техники

Популярность представленных агрегатов и систем обуславливается:



экономичностью обслуживания;



надежностью функционирования;



экологической безопасностью;



ремонтопригодностью;



совместимостью с системами автоматизации;



высокоточностью измерений и удобством контроля.

Вакуумные устройства поражают разнообразием исполнения, различаются мощностью, габаритами, сферами использования, что позволяет подобрать оптимальное оснащение для каждого современного промышленного объекта. Производят его отечественные и зарубежные компании. Благодаря этому в линейках представлены модели в широком ценовом диапазоне.