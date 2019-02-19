- Главная
- Звездная пыль
- Вакуумное оборудование: основные разновидности, преимущества применения
Вакуумное оборудование: основные разновидности, преимущества применения
Вакуумные аппараты широко используются в промышленном секторе. Их принцип действия основан на создании высокой силы вакуума, в разы увеличивающей показатели давления. Они обеспечивают эффективное функционирование крупных производственных предприятий пищевой, медицинской, фармацевтической отраслей. Незаменимо подобное оборудование при изготовлении современных упаковочных материалов, проведении исследований в лабораториях и т. д. На сайте https://vacuumequipment.ru/catalog/ вакуумные устройства и системы представлены в широком ассортименте. Наиболее популярные среди них – насосы, камеры, прессы, котлы, компрессоры.
Виды и применение вакуумного оборудования
Вакуумные насосы относятся к числу наиболее распространенных агрегатов данного типа. Они используются для откачивания газов либо паров. Накачивание воздуха, газосодержащих смесей при избыточном давлении осуществляется при помощи компрессоров. Часто такие устройства комплектуются вспомогательными приборами – вакуумметрами, позволяющими определять уровень разряженности воздуха. Устанавливаются в вакуумных системах и течеискатели. Благодаря им удается эффективно контролировать уровень герметичности и своевременно выявлять наличие протечек.
Вакуумные печи – еще один распространенный тип оборудования линейки. Высокотемпературные агрегаты используются при обработке стеклянных конструкций и изготовлении продукции металлургии. Они демонстрируют эффективность при обработке как твердых, так и тяжелых сплавов, керамики, нержавейки, магнитных изделий.
Существует множество примеров вакуумного оборудования, вспомогательных устройств и их применения. Все они обладают целым перечнем преимуществ.
Основные преимущества использования вакуумной техники
Популярность представленных агрегатов и систем обуславливается:
- экономичностью обслуживания;
- надежностью функционирования;
- экологической безопасностью;
- ремонтопригодностью;
- совместимостью с системами автоматизации;
- высокоточностью измерений и удобством контроля.
Вакуумные устройства поражают разнообразием исполнения, различаются мощностью, габаритами, сферами использования, что позволяет подобрать оптимальное оснащение для каждого современного промышленного объекта. Производят его отечественные и зарубежные компании. Благодаря этому в линейках представлены модели в широком ценовом диапазоне.