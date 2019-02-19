Обжигаясь на клоунах...

Реально странное время опять наступило для нынешней украинской власти. Она снова испытывает на себе воздействие на разрыв двух противоположных чувств – от нескольких эпохальных пэрэмог и как минимум двух лютых зрад. С одной стороны, ей и отдельным ее представителям впору тоннами вырабатывать окситоцин – гормон любви или доверия. И, разумеется, избавляться от страхов. Любых. Как? А поглощая этот самый удивительный гормон назально. То есть через нос в виде одноименного спрея. Как это и делали многие на «евромайдане-2014», 5-летие которого нация сейчас типа празднует.



На себе это установила и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которую на днях совместными усилиями сохранили на хлебной должности высшие руководители страны. А чтобы Ульяну опять не уволили по суду, даже заменили строптивого судью Киевского окружного административного суда, который не понял шутку – «мочить Манту можно, а Супрун нельзя».



Все без исключения отметились в «спасении рядовой Супрун». Даже спикер Рады Андрей Парубий, который хоть и закачивал в нос окситоцин баллончик за баллончиком, но так и не смог произнести его название. То ли в силу тяжелого советского детства, своеобразно повлиявшего на умственное развитие, отраженное в широко известной справке. То ли потому, что только обычной санитарке на общественных началах из США, ставшей министром в Украине, дано понять, что в «Википедии» написано об окситоцине: «нейропептид и пептидный гормон паравентикулярного ядра гипоталамуса, который транспортируется в заднюю долю гипофиза, где накапливается (депонируется) и выделяется в кровь, имеет олигопептидное строение». Что это, лично я не понял. Прочитал про «заднюю долю», почему-то вспомнил про Олега Ляшко, известного специалиста по задним долям и коровам. Попалось что-то про «олиго-», и сразу всплыли в памяти олигофрены, что значительно расширило зону поиска в украинском политикуме. И поиска вообще, если вспомнить 5-ю годовщину «евромайдана» и особенно его результаты для страны и людей, в том числе и стоявших на майдане.



Но пробираясь сквозь смыслы и особенности окситоцина, набрел на фразу «уровень окситоцина в лимфе заметно возрастает при оргазме во время автостимуляции и становится выше обычного через пять минут после самовозбуждения», сразу успокоился и понял, почему пани Ульяна так защищается и Парубием, и премьером Гройсманом, и – даже страшно сказать! – самим гарантом нации. Все дело в «автостимуляции» и «самовозбуждении». Когда мужики, даже пьяные, не зарятся, то в порыве «автостимуляции» все возможно. Даже майдан. И не только Парубий с назальным спреем или оральными дефектами помогает проводить несомненно успешные медицинские реформы. Ну, где-то так...



Все дело в «автостимуляции» и «самовозбуждении». Когда мужики, даже пьяные, не зарятся, то в порыве «автостимуляции» все возможно. Даже майдан. И не только Парубий с назальным спреем или оральными дефектами помогает проводить несомненно успешные медицинские реформы. Ну, где-то так...

В этой эйфории побед и окситоцина есть и пара ложек дегтя. Власть, кажется, не заметила, что допустила две роковые ошибки. Во-первых, из-за того, что вокруг сплошные клоуны-недоучки и олигофрены, автостимулированные до фазы самовозбуждения, власть, похоже, не просчитала ситуации с клоунами реальными, то есть профессионалами, а не пошлыми любителями, как в Раде или Кабмине

Вторая ошибка власти в том, что она продолжает держать в своих рядах тех, кому ничто не поможет. Ибо от ментальной глупости, тупого хуторянского чванства и раздутого самомнения даже гильотина – не всегда средство. Я имею в виду таких, как, например, министр инфраструктуры и гиперлупов Владимир Омелян. Такие в силу своей тупости показывают настоящее лицо власти

Однако не только Супрун празднует пэрэмогу в пароксизме самовозбуждения и под парами окситоцина. Полностью переполнен окситоцином и глава МИД Украины Пашка Климкин. Потому что, по его мнению, российских наблюдателей не будет на предстоящих президентских выборах, а значит, победит демократия. И президентом станет не абы кто, а надежный и тоже победоносный человек, равных которому даже в «Википедии» пока не обозначено. Потому что сравнивать не с кем. Один томос чего стоит. Сам-то этот человек скромен в быту и допускает, что на выборах его может победить только... Путин. Да-да, который Владимир Владимирович из соседней России. Но мы-то понимаем, что у Путина нет никаких шансов, и потому в бюллетень для голосования его не вносим. Чтобы не рисковать – мало ли, на что способны в гибридной войне хакеры-гибриды, вон подарившие США их Дональда Трампа. А зачем нам Трамп? Нам Трамп не нужен.И уж, конечно, пэрэмога ждет гаранта нации и ее главковерха завтра в Нью-Йорке, на заседании Генассамблеи ООН. Там главковерху, по его задумке, после его же феерично убедительного выступления должны пообещать выделить миротворческую миссию из 20 тысяч человек, которые войдут в мятежные самопровозглашенные республики Донбасса. Как военные, полицейские и гражданские администраторы. Чтобы зачистить регион от «ваты», «колорадов» и «сепаров» вместе со стоящими за их спиной «российско-террористическими войсками» и обеспечить контроль над украинско-российской границей в этих неспокойных местах. И без всякого участия войск ООС, которые сами могут и не справиться с такими задачами.Обалденная перспектива накануне голосования 31 марта? Несомненно. Продукт чистого разума под воздействием окситоцина. Как на майдане, где, Ульяна Супрун это лично наблюдала, гормон укреплял иммунитет, улучшал заживление ран, уменьшал воспаления, стимулировал объятия, рукопожатия, наблюдение за детьми и проведение времени с единомышленниками. «Возможно, именно поэтому во время Революции Достоинства нас никогда не покидало ощущение любви и огромной поддержки. Когда мы искренни в своих убеждениях и сплочены, чтобы за них бороться – то способны на все. Потому что любовь всегда побеждает», – уверена до сих пор Супрун. С нею никто и не спорит. И потому что «Справочник юного психиатра» в Украине на живом материале пока не написан. И потому, что Супрун восстановили в должности и. о. министра. И она любого может разобрать на органы и отправить в Европу как бы по безвизу...Но в этой эйфории побед и окситоцина есть и пара ложек дегтя. Власть, кажется, не заметила, что допустила две роковые ошибки. Во-первых, из-за того, что вокруг сплошные клоуны-недоучки и олигофрены, автостимулированные до фазы самовозбуждения, власть, похоже, не просчитала ситуации с клоунами реальными, то есть профессионалами, а не пошлыми любителями, как в Раде или Кабмине. И уже обожглась. И еще может ой как обжечься – ее никто не защитит.И вот почему: на первое место в президентской гонке вышел Владимир Зеленский, актер-комик, по сути клоун-профессионал, умело управляющий человеческим смехом, потому что ловко и непринужденно может любого своего оппонента сделать смешным. Особенно если эти оппоненты употребляют окситоцин назально и радуются майдану и его последствиям. Оппоненты действующей власти выдвинули Зеленского и, как видим, не прогадали: его рейтинг популярности почти вдвое превышает аналогичные показатели гаранта нации и его томоса с Парубием и Супрун. А вот власть и часть ее внешних кураторов в США пожадничали и не смогли ввести в состав свое «противоядие Зеленского» – фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Его долго приводили в порядок, когда готовили к роли кандидата в президенты, даже обучали чему-то в США, но выдвинуть не решились. А, как оказалось, зря. Вакарчук – один-единственный из той своры кандидатов в президенты, кто достойно и с более-менее точными знаниями и приемчиками мог бы противостоять Зеленскому. И «собрату», так сказать, по сцене, и неожиданному кандидату, представляющему давно ожидаемую «третью силу», и воплощению протестных настроений электората, которому сильно надоели так называемые «традиционные политики», и даже олицетворению неприятия и даже ненависти к давно действующему политическому классу Украины. Новому могло противостоять только такое же новое.Но не противостоит. Вакарчук сегодня делает классные и уместные заявления. Обвиняет Зеленского, что тот – кандидат от олигарха, а значит, не сможет бороться с олигархами, чего от него ждет народ. И Зеленский в своих ответах на это никак не убедителен, потому что за ним действительно стоит олигарх, который может влить в него деньги и попытаться довести дело до победного конца. А может и не влить, а слить, договорившись с властями о «печенюшках» и «ништяках».Сегодня Вакарчук фактически требует от Зеленского, чтобы тот: а) принял «участие в теледебатах с оппонентами, или в программах подобного формата, которые будут проходить в прямом эфире и без суфлера»; б) назвал «имена членов своей команды. Это, в первую очередь, касается назначений, которые соответствуют президентским полномочиям, а именно: министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил, генерального прокурора, руководителя Службы внешней разведки, руководителя Службы безопасности»; в) попытался и смог «продемонстрировать на реальных фактах, как он или она выполняли свои обещания в прошлом».«Это касается тех, кто уже занимал государственные должности или занимающий их сейчас», – вопит Вакарчук для проформы. Но все понимают, против кого эти эскапады. Против Зеленского, который ничего из этих трех условий хорошо выполнить не может. Потому что из него сегодня такой политик, как из Вакарчука или из экскрементов пуля.Вторая ошибка власти в том, что она продолжает держать в своих рядах тех, кому ничто не поможет. Ибо от ментальной глупости, тупого хуторянского чванства и раздутого самомнения даже гильотина – не всегда средство. Я имею в виду таких, как, например, министр инфраструктуры и гиперлупов Владимир Омелян. Такие в силу своей тупости показывают настоящее лицо власти, что крайне нежелательно в избирательную пору, когда требуется лгать, лгать и лгать, приукрашивая все.И Омелян тут – настоящий красавчик! Патриот из патриотов, идио… впрочем, не будем продолжать, потому что Омелян в чем-то даже хитрее, чем Супрун. Как и она, он тоже не чужд американскому гражданству на посту украинского министра, ибо его жена «случайно», но дважды рожала Вовиных детей в США и он имеет право на американскую паспортину. Но эта же крайне прозападная жена тоже совершенно «случайно», зато прибыльно торгует в России. И чтобы торговля эта была успешной, совершеннейший патриот Омелян на словах продолжает гнать патриотическую и совершенно зоологически и паталогически русофобскую волну, но на деле прилагает все усилия, чтобы торговля с Россией не прекращалась. Торговля, выгодная его мошне и кошелькам тех, ему подобных, кто успешно торгует с Россией по «Роттердам+» или «Бердичев-», постоянно увеличивая дисбаланс в торговле с «агрессором» в пользу «агрессора» же.Не верите? А зря. Верьте тогда Омеляну: он недавно опять высказался за полное запрещение железнодорожного сообщения с Россией. И даже на практике с 5 февраля уменьшил периодичность курсирования поездов в Россию. «С 5 февраля года поезда № 24/23 Одесса – Москва – Одесса и № 20/19 Харьков – Москва – Харьков будут курсировать через день, а не ежедневно», – официально сообщило министерство гиперлупов. За весь прошлый же год «Укрзализныця» отменила прямые поезда и прицепные вагоны, которые направлялись в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова. И это при том, что список самых прибыльных поездов международного соединения «Укрзалізниці» по итогам того же 2018 года возглавил маршрут № 5/6 Киев – Москва со средней наполненностью 72% и прибылью 120 млн. гривен (4,4 млн. долл.).Омелян говорит, что все происходит и будет происходить по «объективным причинам». Но все-то знают, что почем и какая тут «объективность». Против Омеляна возбуждены уголовные дела за всевозможные финансовые преступления, и в нынешних украинских условиях только оголтелая русофобия, замаскированная под патриотизм, может дать индульгенцию от преследований. Все патриоты в Украине этим пользуются, и Омелян – туда же. Но даже не это главное: запрещая пассажирское сообщение, Омелян не трогает и обещает не трогать... грузовое железнодорожное сообщение с Россией. Потому что и платьишка его жены, и грузы с товарами прочих чиновников и олигархов из Украины в Россию идут вагонами. И приносят прибыль им, а не казне, как в случае с пассажирами.Вот вам и лицо власти и таких, как Омелян: на людей-пассажиров и даже на прибыль казны им плевать, пусть тратятся и страдают, испытывая всевозможные неудобства. Но вот собственный карман и карманы «коллег-патриотов» страдать не должны!И народ, будьте уверены, хоть и не весь, но в массе своей все это отлично понимает. И отвечает власти взаимно – собирается ее, извините, похерить. Полный окситоцин, как говорится! И, увы, никакой возможности ответить на вопрос «За кого вы будете голосовать во втором туре – за Зеленского или за Вакарчука?». Власть сама, повторяю, затупила, пожадничала и подставилась. Но как же только будет весело, если победит Зеленский. Это вам не Рональд Рейган, точно вам говорю...