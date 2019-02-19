Гройсман назвал альтернативу повышению цен на газ

Гройсман назвал альтернативу повышению цен на газ

Глава правительства Владимир Гройсман утверждает, что цены на газ были вынуждены повысить, поскольку альтернативой этому был дефолт. Об этом он сказал в эфире Свобода слова на телеканале ICTV, пишет Укринформ.

"Цены на газ являются чрезвычайно болезненной темой для украинцев. Но у нас было два выбора: либо пойти на этот шаг, или уйти в дефолт. Я не мог этого допустить, чтобы страна вошла в дефолт. Нам хватило 90-х годов, когда все стали бедными в одну секунду. Поэтому мы построили систему социальной защиты в виде субсидий ", - рассказал Гройсман.

Он напомнил, что с 2019 года система субсидий меняется. "Эти средства будут попадать живыми деньгами в украинские семьи, которые сами будут решать, как этими средствами распоряжаться, как экономить энергию. Если человек не получает субсидию, имеет возможность платить. Тот, кто не может заплатить, должен получить субсидию", - отметил премьер.

Он также подчеркнул, что в этом году заработает Фонд энергоэффективности. "Мы аккумулируем примерно 7 млрд грн. Это утепление домов, индивидуальные тепловые пункты. Мы придем к энергосбережению", - уверен Гройсман.