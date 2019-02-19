Гройсман назвал альтернативу повышению цен на газ

Глава правительства Владимир Гройсман утверждает, что цены на газ были вынуждены повысить, поскольку альтернативой этому был дефолт. Об этом он сказал в эфире Свобода слова на телеканале ICTV, пишет Укринформ.



"Цены на газ являются чрезвычайно болезненной темой для украинцев. Но у нас было два выбора: либо пойти на этот шаг, или уйти в дефолт. Я не мог этого допустить, чтобы страна вошла в дефолт. Нам хватило 90-х годов, когда все стали бедными в одну секунду. Поэтому мы построили систему социальной защиты в виде субсидий ", - рассказал Гройсман.



Он напомнил, что с 2019 года система субсидий меняется. "Эти средства будут попадать живыми деньгами в украинские семьи, которые сами будут решать, как этими средствами распоряжаться, как экономить энергию. Если человек не получает субсидию, имеет возможность платить. Тот, кто не может заплатить, должен получить субсидию", - отметил премьер.



Он также подчеркнул, что в этом году заработает Фонд энергоэффективности. "Мы аккумулируем примерно 7 млрд грн. Это утепление домов, индивидуальные тепловые пункты. Мы придем к энергосбережению", - уверен Гройсман.

