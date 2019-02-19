Юнкер не исключил переноса сроков Brexit

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не исключил, что Brexit может быть перенесен на более поздний срок, и что Великобритания, таким образом, примет участие в выборах в Европарламент в мае этого года. Он заявил об этом в интервью газете Stuttgarter Zeitung. "Председатель Еврокомиссии больше не исключает участия британцев в выборах в Европарламент в мае", - пишет издание.



Однако, cказал председатель Еврокомиссии в интервью газете, ему сложно представить, что "британцы снова пойдут на европейские выборы".



"Это было бы шуткой истории", - указал политик.



"В вопросе Brexit ощущение, как будто накануне суда и в открытом море. Все в божьих руках", - отметил он.



Выборы в Европарламент пройдут 23 мая.



Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.



Британский парламент в январе отверг согласованную премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и Брюсселем сделку по Brexit, так как многих членов парламента не устраивало положение о "страховочном плане" по ирландской границе. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу.



В Брюсселе неоднократно заявляли о нежелании возвращаться к обсуждению документа, в который входит в "страховочный план".