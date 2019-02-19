Порошенко анонсировал подписание закона о курсе на ЕС и НАТО

Президент Петр Порошенко анонсировал подписание законопроекта №9037 об изменениях в Конституцию по закреплению курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО. Об этом сообщил глава государства в Twitter во вторник, 19 февраля.



Документом определяется, что к полномочиям Верховной Рады относится определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и в НАТО. Законом предусматривается, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО, а Кабинет министров обеспечивает реализацию этого стратегического курса.

