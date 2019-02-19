За минувшие сутки патрульные остановили более 100 пьяных водителей

В течение суток, 18 февраля, патрульные полицейские проработали 5756 вызовов и составили 127 админматериалов за управление в состоянии опьянения. Об этом сообщает патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.



"Составлено 127 админматериалов за управление в состоянии опьянения и вынесено 5620 постановлений, из которых 4968 - за нарушение ПДД", - говорится в сообщении.



В течение 18 февраля, патрульные полицейские проработали 5756 вызовов, из которых 599 - вызовы о дорожно-транспортных происшествия.



За прошедшие сутки патрульными обнаружено 85 случаев с лицами, которые, вероятно, причастны к совершению уголовных преступлений.

