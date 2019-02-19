Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма - Туск

Европа никогда не признает аннексию Российской Федерацией Крыма и не откажется от санкций против РФ, заявляет президент Европейского Совета Дональд Туск. "Хочу повторить, что Европа никогда не признает российскую аннексию Крыма, не откажется от санкций, пока россияне не выполнят свои обязательства.



Европейский Союз не смирится ни с одним актом насилия в Азовском море. В этом Европейский Союз и далее будет единым", - сказал Д.Туск во время специального заседания Верховной Рады Украины по случаю с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины во вторник.



По его словам, Евросоюз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор.

