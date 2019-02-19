Одинокие вебкам-модели рассказали о своей работе и доходах

Британские вебкам-модели Элизия Даунингс (Elysia Downings) и София (Sophia) рассказали о том, сколько денег им приносит общение с мужчинами на камеру. Их истории опубликовал The Mirror.



Мать-одиночка и вебкам-модель Даунингс из Бакстона, графство Дербишир, рассказала, что ее годовой заработок составляет 72 тысячи фунтов стерлингов. Даунингс отметила, что ей не всегда приходится оголяться перед камерой, чтобы заработать деньги от зрителей-мужчин. Иногда, как сообщает мать-одиночка, им достаточно просто поговорить с ней как «с девушкой».



Даунингс работает вебкам-моделью всего два-три часа в день, а в остальное время заправляет онлайн-магазином женского белья и секс-игрушек. Ее шестилетний сын думает, что «мама продает нижнее белье». Даунингс пока не считает нужным рассказывать ребенку правду, так как опасается, что над ним будут издеваться.



«Надеюсь, у меня получится уйти на пенсию с этой работы в 40, к этому времени моему сыну исполнится 18 лет, и я смогу радоваться жизни, не думая о работе», — сообщила Даунингс.



Другая вебкам-модель София из Лондона держит свою личность в тайне, поскольку боится, что о ее подработке узнает семья. Она считает, что ее профессию стигматизируют в обществе.



«Вы можете использовать разные вещи, чтобы изменить внешность, например, надеть парик, но всегда остается вероятность, что знакомые или друзья вас узнают», — сообщает женщина.



София рассказала, что может заработать до 500 фунтов стерлингов за день, наряжаясь «сексуальной секретаршей». Она совмещает свою основную работу в гостиничном бизнесе с веб-камингом на протяжении 13 лет. Несмотря на заработок, женщина намерена бросить карьеру вебкам-модели в этом году и полностью посвятить себя основной работе.

