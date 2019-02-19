В среду в Украине местами потеплеет до +10

В ближайшие сутки, 20 февраля, синоптическая ситуация в Украине изменится: ожидается падение атмосферного давления и перемещение влажного и более теплого воздуха с Западной Европы, поэтому в большинстве областей температура повысится, но днем почти везде увеличится облачность, сообщает во вторник Укргидрометцентр. В целом по стране без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь. На дорогах северо-восточной части и района Карпат местами гололедица. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на Левобережье 4-9° мороза; днем 2-7° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 10°.



В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 февраля самая высокая температура днем была 9,2 в 1925г., самая низкая ночью -25,0 в 1895г.



На 21 февраля синоптики прогнозируют на Левобережье слабый мокрый снег, днём в западных областях умеренные осадки преимущественно в виде дождя; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах северо-восточной части и Карпат местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-12 м/с.



Температура воздуха в течение суток в Украине от 3° мороза до 2° тепла (днём на юге и западе страны 4-9° тепла).



В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

