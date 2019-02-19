США отменили все встречи с представителями РФ из-за агрессии в Керченском проливе - Порошенко

Руководство США из-за агрессии РФ в Керченском проливе отменило все встречи с представителями России.



Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве с инициаторами обращения к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу по содействию в освобождении украинских военнопленных моряков, передает "УНИАН".



По словам президента, несколько дней назад в рамках Мюнхенской конференции по безопасности он провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом, который отметил, что руководство США из-за акта агрессии в районе Керченского пролива отменило все встречи с россиянами.



"Пока (захваченных украинских моряков - ред.) не отпустят, встреч не будет", - сказал Порошенко.

