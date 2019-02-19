К концу столетия лето будет "убийственным" для людей - ученые

Ученые из Массачусетского технологического института предсказали негативные изменения в летнее время к концу столетия. Об этом сообщает Scienexx.



Глобальное потепление не только сделает лето более жарким, но и более безветренным. Это приведет к тому, что циклоны перестанут "перемешивать" грязный воздух и он будет оставаться над территорией городов.



Еще одним серьезным изменением из-за резкого ослабления циклонов станет увеличение количества мощных гроз, проливных дождей и бурь.



Специалисты подготовили точный отчет о том, как будет меняться лето к концу столетия. Они проанализировали климатические данные за 40 лет и пришли к выводу, что каждый дополнительный градус летом станет причиной увеличение смертности на 5%.



Эти явления будут становиться более частыми в соответствии с ростом температуры в связи с глобальным потеплением.

