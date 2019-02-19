Туск: нет Европы без Украины
Независимая и безопасная Украина является залогом справедливой и безопасной Европы, заявляет президент Европейского совета Дональд Туск.
"Часто повторяю своим коллегам в Брюсселе: не учите их (украинцев – ИФ) быть Европой. Учитесь у них, что такое Европа", - сказал Д.Туск, выступая на украинском языке в Верховной Раде на специальном заседании, посвященном пятой годовщине начала российской агрессии против Украины.
Он выразил убеждение, что нет справедливой и безопасной Европы без независимой и безопасной Украины.
"А проще говоря: нет Европы без Украины", - заявил президент Европейского совета.
Источник: Интерфакс-Украина
14:12