Туск дал пять советов украинским политикам

Президент Европейского совета Дональд Туск, выступая на украинском языке с трибуны Верховной Рады Украины, озвучил пять советов украинским политикам.



"Не собираюсь вмешиваться в вашу работу, но, возможно, примете мои советы, поскольку они идут от самого сердца. У меня их пять. Во-первых, не приносите чрезмерного вреда друг другу на ближайших выборах", - сказал Д.Туск во время специального заседания Верховной Рады Украины по случаю с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины во вторник.



Президент Европейского совета, выступая на украинском языке, напомнил, что история свидетельствует о том, что внутренние конфликты в Польше и Украине являются самым большим подарком для третьей стороны.



Д.Туск предостерег от искушения использовать методы радикального национализма и популизма. "Если мы уступим рецидивам шовинизма и в Европе, и в Украине, то мы неминуемо попадем в конфликты, а эгоизм и отстраненность разрушит наше политическое сообщество".



Президент Европейского совета призвал к солидарности вместо эгоизма, к исторической правде, вместо пропаганды. По его словам, опасность искушения радикального популизма рождается в комплексе со слабостью, а украинцы имеют все основания чувствовать себя гордыми и сильными.



По словам Д.Туск, необходимо защищать фундаментальные ценности и не скатываться к авторитаризму. "Стройте вместе добропорядочное государство", - подчеркнул он, добавив что честность и прозрачность власти необходимы не потому, что это требование Европейского Союза, а потому, что этого требуют граждане.



"Не прекращайте позитивных изменений, даже если они болезненные", - озвучил он свой четвертый совет.



"Пятый и последний совет – поверьте в молодежь", - призвал Д.Туск украинских политиков.

