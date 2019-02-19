Украина вошла в тройку максимально вредящих России стран

62 страны ввели 159 ограничений против российских товаров, ущерб составляет 6,3 миллиарда долларов ежегодно. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Минэкономразвития.



В ведомстве подсчитали, что максимальный урон российской экономике наносят Евросоюз (2,4 миллиарда долларов) и США (1,1 миллиарда). Тройку замыкает Украина с 775 миллионами долларов. Вместе с этим, лидерами по количеству введенных ограничений стали ЕС (25), Украина (22) и Индия (16). США ввели всего 9 ограничений.



Больше всего от действий торговых партнеров пострадали российские металлургический сектор (около 4 миллиардов долларов), сельскохозяйственная промышленность (1,1 миллиарда) и химическая промышленность (640 миллионов).

