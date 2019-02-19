Умер модельер Карл Лагерфельд

Всемирно известный немецкий модельер Карл Лагерфельд скончался во вторник на 86-м году жизни, сообщают парижские СМИ.



В сообщениях отмечается, что в последние недели самочувствие модельера, известного, в частности своей многолетней работой в модном доме Chanel, заметно ухудшилось.



По данным СМИ, модельер скончался в больнице в Париже, в которую поступил в понедельник.



К.Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге. В возрасте 14 лет он переехал в Париж, где он занялся рисованием и историей, а затем стал ассистентом модельера Пьера Бальмена.



В 1965 году модельер начал работать в итальянском доме моды Fendi, сотрудничество с которым он продолжал до настоящего времени. В 1983 году К.Лагерфельда пригласили на работу в Chanel.



Собственную линию - Karl Lagerfeld Impression - модельер основал в 1974 году, затем создал линии KL и KL by Karl Lagerfeld.



К.Лагерфельд увлекался фотографией и создавал духи. Модельер никогда не был женат, у него нет детей.