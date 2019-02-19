Honda подтвердила, что закроет завод в Британии после Brexit

Японский автоконцерн Honda Motor Corp. подтвердил, что закроет завод в британском городе Свиндон после выхода Великобритании из Европейского союза.



Об этом сообщает Independent.



"Мы вынуждены были принять тяжелое решение обратиться к нашим работникам, как можно подготовить производственную сеть для будущего... Это решение далось нелегко, и нам очень жаль, что приходится сообщать эту печальную новость нашим людям", - заявил глава подразделения компании, который отвечает за европейское направление, Катсуши Инуэ.



Отмечается, что на заводе работает 3,5 тысячи человек.



По словам представителя Honda, компания планирует сосредоточить свою деятельность в регионах, где рассчитывает иметь высокие объемы производства.



Закрытие завода в Свиндоне может стать ударом по автомобильному сектору Великобритании на фоне Brexit.



В январе стало известно, что Honda Motor Corp. планирует приостановить почти на неделю работу завода в Свиндоне в апреле текущего года.



Honda считает, что это позволит максимально снизить риски нарушения производственных операций на заводе в Свиндоне в случае каких-либо проблем с логистикой или таможней.



