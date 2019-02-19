Как сэкономить на подарках к 8 марта

8 Марта – один из самых любимых праздников, его любят и женщины, и мужчины. Прекрасной половине человечества в этот день нравится получать подарки, чувствовать внимание со стороны близких людей, а мужчинам нравится радовать подруг и любимых. Сайт промокодов и скидок - Promo-kod.com.ua поделился советами, как сэкономить на праздничных подарках.

Составьте список подарков

Вначале определитесь, кому именно вы будете дарить подарки, сколько человек войдет в ваш список. Затем подумайте, какой подарок хотелось бы получить вашей маме, сестре, жене или подруге, какую сумму вы готовы потратить. Так вам будет легче рассчитать бюджет праздничных покупок.

Успейте с шопингом до праздничного ажиотажа

На 8 Марта ажиотаж, связанный с покупками, не менее впечатляющий, чем во время новогодних праздников. Чтобы избежать сутолоки в магазинах и выбрать действительно хорошие подарки и сувениры, а не то, что осталось на полках, постарайтесь сделать покупки за несколько дней до наступления праздника.

Покупки в онлайн-магазинах делать удобнее

Для многих это действительно так. Не спеша, в спокойной обстановке, вы можете выбирать товары любых категорий, удобно устроившись в кресле за компьютером. В Украине работает множество онлайн-магазинов, предлагающих огромный ассортимент качественных товаров, где можно купить косметику, парфюмы, брендовую одежду и аксессуары.

Выбор товаров в интернет-магазинах всегда богаче, а цены ниже, чем в обычных торговых центрах, так как все товары представлены на виртуальных полках и нет необходимости платить за аренду. В канун праздников большинство магазинов устраивает праздничные акции, где купить любые товары можно с хорошей скидкой.

Сэкономить на покупках помогут также промокоды, этот вид скидки доступен покупателям только при оформлении покупок онлайн. Сайт Promo-kod.com.ua предлагает пользователям подборку актуальных кодов на скидку от самых популярных интернет-магазинов Украины – Интертоп, Answer, Bi.ua, Комфи, Эльдорадо и др.

Сделайте подарок своими руками

Подарки, сделанные своими руками, получать всегда приятно. В них содержится энергия человека, который их создал, и, глядя на творение его рук, получатель всегда ощущает заботу и тепло, вложенные в подарок его создателем.

Если вы умеете что-то делать своими руками, ваша половинка обязательно оценит такой подарок по достоинству. Сувениры и подарки ручной работы сегодня также можно купить и в онлайн-магазинах и на специальных выставках, ярмарках.

Какие подарки к 8 Марта наиболее популярны

Есть определенные категории товаров, которые в Международный женский день мужчины часто выбирают в качестве подарков. В этот день невозможно обойтись без цветов – нежных тюльпанов или букетика подснежников, которые к этому времени уже появляются в продаже. Любая женщина или девушка будет рада хорошим духам или парфюмированной воде, комплекту красивого белья, коробке вкусных конфет, ювелирным изделиям, стильной бижутерии.

Сегодня в интернет-магазинах можно выбрать набор, где сочетаются сладости и живые цветы в красивой упаковке, или сладости и забавные сувениры. Потратьте немного времени, чтобы подготовиться к празднику, и он доставит вам массу позитивных эмоций.