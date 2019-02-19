В Израиль за два месяца не впустили 500 украинцев

За два неполных месяца нынешнего года правоохранители Израиля отказали 500 гражданам Украины во въезде. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря председателя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна.



По его словам, пока неизвестно, почему израильтяне не пропускают так много украинцев.



Также, по словам Слободяна, с начала года украинские пограничники не пропустили 80 граждан Израиля. Они часто не могут подтвердить цель своего визита в Украину.

