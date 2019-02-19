Более 44% американцев освобождены от федерального подоходного налога

Примерно 76,4 млн американцев, или 44,4% трудоспособного населения страны, освобождены от уплаты федерального подоходного налога по состоянию на 2018 год, согласно данным американского Центра налоговой политики (Tax Policy Center, TPC).



В 2016 году, до реализации налоговой реформы в США, эти цифры были несколько ниже - 72,6 млн человек, или 43,2% трудоспособного населения. Пикового значения показатель достигал во время мирового финансового кризиса - около 50%.



Отмечается, что американцы, освобожденные от подоходного налога, по-прежнему платят иные налоги, в том числе с них удерживается часть зарплаты в пользу медицинского и пенсионного страхования.



"Для многих семьей с доходами ниже среднего налог на заработную плату превышает федеральный подоходный налог", - отмечает старший научный сотрудник Института Брукингса Гари Бертлс. По его словам, из-за прогрессивного налогообложения наиболее обеспеченные американцы платят больше налогов, а наименее обеспеченные - меньше. Более того, самые бедные семьи могут получить налоговые льготы на сумму, превышающую их налоговые отчисления.



По данным министерства финансов США, которые приводит исследовательская организация Pew Research Center, 0,1% самых обеспеченных семей платят 39,2%-ный подоходный налог, тогда как 20% самых бедных домохозяйств имеют отрицательную ставку налога, то есть получают налоговые возвраты.



"Примерно 60% американцев, которые не платят подоходный налог, работают и платят налоги на заработную плату, - говорит научный сотрудник TPC Робертсон Уильямс. - Большинство из оставшихся 40% являются пенсионерами со слишком низкими доходами, чтобы облагать их подоходным налогом".

