Укрпочта нарушает правила вручения судебных повесток - Верховный Суд

Верховный Суд обратил внимание Укрпочты на необходимость доставки судебных повесток адресатам в соответствии с требованиями процессуального законодательства.



Частное определение по этому поводу по делу №761/15565/16-ц от 23 января 2018 года обнародовано в Едином реестре судебных решений.



"Обратить внимание Акционерного общества "Укрпочта" на необходимость устранения указанных в частном определении выявленных судом недостатков в деятельности этого общества и предотвращения их повторения в будущем. С целью обеспечения выполнения указаний, содержащихся в этом определении, суд устанавливает срок для предоставления ответа Акционерным обществом "Укрпочта" - до 23 апреля 2019 года", - говорится в постановлении.



По мнению суда, Укрпочта нарушает правила вручения судебных повесток. В частности, почтовый оператор оставляет в ящиках адресатов уведомление о письме, хранящемся на почте. А после 5 дней возвращает письма с пометкой "в связи с истечением установленного срока хранения".



Отмечается, что ни Закон о почтовой связи, ни Почтовые правила не предусматривают для судебных уведомлений, направленных заказным письмом, справку с указанием причины возврата - "за истечением установленного срока хранения", которая удостоверяется подписью работника почтовой связи и отпечатком календарного штемпеля. Указанное по своему сущностному содержанию не является причиной невручения, а является причиной возврата. Из указанных норм права следует, что в случае возврата заказного письма с пометкой "Судебная повестка", должны указываться причины невручения, а не причины возврата такого заказного письма.



"Приведение АО "Укрпочта" процедуры направления судебных уведомлений заказными письмами, в частности пометок о причинах их невручения, в соответствие с требованиями гражданского процессуального законодательства, в частности ГПК Украины, обеспечит судам возможность надлежащим образом исполнять свои процессуальные обязанности и эффективно осуществлять правосудие, устранит практику, которая дает возможность существенных злоупотреблений процессуальными правами со стороны недобросовестных участников судебных споров с целью затягивания рассмотрения споров в судах, избежания участия в судебных заседаниях, либо создания организационно-процессуальных условий для отмены в будущем справедливых по сути судебных решений", - говорится в определении.



Как сообщал Укринформ, в феврале 2019 года собрание судей Николаевского апелляционного суда обратилось к руководству государства по поводу необходимости внесения изменений в Правила предоставления услуг почтовой связи. Цель изменений - сделать невозможным избежание получения повесток.



Отдельные положения правил позволяют вручать заказные отправления, в том числе письма с пометкой "судебная повестка", непосредственно на почте. В случае же отсутствия адресата или совершеннолетних членов его семьи, уведомления о поступлении заказного письма вкладываются в почтовый ящик. Отмечается, что на практике очень часто почтальоны выбирают последний вариант. И если никто не обращается относительно получения письма - возвращают отправления с пометкой "за истечением срока хранения". Поэтому если лицо сознательно уклоняется от получения повестки, согласно действующим правилам, она вообще никогда не будет вручена.



В правилах есть и другое несоответствие требованиям законодательства: они предусматривают, что отказ от получения письма должен удостоверяться подписью адресата. А закон устанавливает, что факт отказа должен удостоверяться подписью лица, которое доставляет уведомление.

