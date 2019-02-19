Порошенко: защитные механизмы украинской демократии не позволят внесения изменений в Конституцию в обход Рады

Президент Украины Петр Порошенко выразил убеждение, что в Украине уже появились защитные механизмы демократии, которые не позволят внесения изменений в Конституцию в обход Верховной Рады.



"Изменения в Конституцию, которые нашей европейской и евроатлантической интеграции придают силу Основного закона, отнюдь не лишние. Есть, правда, желающие изменить всю Конституцию антиконституционным способом, в обход Верховной Рады. И в их концепции НАТО и Евросоюза места тоже не нашлось. Но я убежден, что в Украине уже сформировались и будут эффективно работать защитные механизмы демократии, которые остановят эту попытку", - сказал П.Порошенко в своем выступлении во время специального заседания Верховной Рады по случаю с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины во вторник.



Он отметил, что в программах кандидатов на пост президента Украины отсутствует пункт о членстве Украины в НАТО и ЕС. "Не поленился изучить программы кандидатов, и с большим удивлением не нашел в большинстве из них пункта о членстве в НАТО и членстве в Евросоюзе", - сказал П.Порошенко.



Он также обратил внимание на то, что программа еще одного кандидата предлагает на референдуме решить вопрос членства в НАТО или других объединениях безопасности.



"Авторам невдомек, что "других объединений безопасности" около наших границ не существует, оно лишь одно, и название этого объединения, если кто-то не знает, - Ташкентский пакт, контролируемая российским Генштабом Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ – ИФ). Может они ее имеют в виду… Не допустим! Не позволим!", - подчеркнул глава государства.



Он также упомянул о "пятой колонне", которая снова под диктовку Кремля вписала в свою программу внеблоковый статус Украины, который уже стоил стране Крыма и части Донбасса.



"И самое страшное, что это нам стоило тысячей и тысячей человеческих жертв – 2949 воинов отдали свою жизнь за то, чтобы мы имели возможность менять государство", - сказал П.Порошенко.

