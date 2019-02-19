Туск призвал европейских политиков «обязательно» поддерживать Украину

Глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, что поддержка Украины – обязательное качество для европейских политиков, передает «Украинская правда».



Дональд Туск отметил, что Украина доказала свою настоящую европейскость.



«Нет справедливой Европы без независимой Польши. Нет справедливой Европы без независимой Украины. Нет безопасной Европы без безопасной Украины. А проще говоря, нет Европы без Украины», — заявил он.

