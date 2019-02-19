В Украине уменьшается количество ВИЧ-инфицированной молодежи

В Украине уменьшается количество ВИЧ-инфицированных среди украинской молодежи, в возрасте 15-24 лет, и имеет стабильную тенденцию к снижению. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.



"По данным сероепидмониторингу, уровень распространенности ВИЧ среди украинской молодежи в возрасте 15-24 года имеет стабильную тенденцию к снижению. Согласно рекомендациям ВОЗ, это может свидетельствовать об эффективности профилактических мероприятий и стабилизацию эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции", - говорится в сообщении.



Более половины лиц в возрасте 15 лет и старше (56,4% в 2017) впервые обнаруживают на 3-й и 4-й клинических стадиях ВИЧ-инфекции.

