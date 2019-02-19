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- Как «Орел и решка» сняли Ибицу на всю ночь. Создатели популярного тревел-шоу открывают тайны закулисья
Как «Орел и решка» сняли Ибицу на всю ночь. Создатели популярного тревел-шоу открывают тайны закулисья
Вот уже 8 лет тревел-шоу «Орел и решка» путешествует по разным уголкам планеты и радует миллионы зрителей телеканала «Интер». За 21 сезон съемочная группа объехала более 500 городов в 160 странах мира, пересекла 20 часовых поясов, налетала порядка миллиона километров. Кто придумал этот проект? Существует ли на самом деле «золотая карта»? И как выбирают ведущих? Об этом и многом другом рассказали создатели телешоу Елена и Женя Синельниковы во время онлайн-встречи с поклонниками.
«Все началось с того, что, сидя на кухне с Катей Туровой и Женей, мы придумали проект о путешествиях, от которого сами хотели кайфовать», – вспоминает Елена Синельникова, автор и генеральный продюсер «Орла и решки». Друзья разработали четыре разных тревел-идеи и отправились к Нателле Крапивиной, которая планировала финансировать проект. Одна из идей под рабочим названием «Богач/Бедняк» впоследствии стала «Орлом и решкой» и положила начало многолетнему увлекательному приключению.
Первый выпуск программы решили снимать в Лос-Анджелесе. В эти дни было всем не до сна: «До этого путешествовали лишь в Турцию и Эстонию. А тут попали в Америку. И нам казалось, что каждый столб на улице – это так интересно! Перерывов не делали даже ночью».
Новые города, страны и континенты – «Орел и решка» стала для всей команды больше, чем работой, скорее – образом жизни. И хоть за 8 лет многое изменилось, главная идея проекта осталась прежней: все решает монетка. «Люди больше путешествуют, их стало сложнее чем-то удивить, – отмечает Женя Синельников, главный режиссер и экс-ведущий тревел-шоу «Орел и решка». – Сменяют друг друга ведущие, мы выбираем другие локации. Богатый турист уже не может просто гулять по улице и рассказывать о памятниках, как раньше. Он должен оказаться в эпицентре событий или поселиться в самой необычной гостинице – тогда это будет интересно зрителям».
Во время встречи Елена приоткрыла секрет «золотой карты»: она действительно существует. Благодаря рекламе. Но ведущие не имеют права тратить деньги на вещи или украшения. Только на эмоции и впечатления. Тут возможен любой бюджет.
«Многих интересует, платили ли мы шестизначную сумму за аренду острова Ибица в «Морском сезоне»? – смеется Елена Синельникова. – Так вот, в начале создания «Орла и решки» мы платили буквально за все. Это был ужас. Но сейчас, когда проект вышел на мировой уровень, многие страны, заинтересованные в постсоветских туристах, делают скидки либо предоставляют бесплатные услуги. Поверьте, раздавать в каждом выпуске миллионы я бы не смогла. Но бывают моменты, когда ты готов заплатить большие деньги, потому что хочется показать телезрителям уникальные места».
Не секрет, что, приезжая в другую страну, оба ведущих тревел-щоу хотят отдыхать «по-богатому». Поэтому не прикасаются к рюкзаку до тех пор, пока не подбросят монетку. «Как-то случайно услышала фразу: «Кто возьмет рюкзак, тот и будет бедным», – вспоминает Елена. Оказывается, у ведущих существует такая примета. Но только прибывшие о ней не знают. Помню, в первом выпуске «Мегаполисов» Антон Зайцев поторопился схватить рюкзак. И на тебе! Оказалось, примета работает: ему тут же выпала «решка»! Теперь рюкзак за ведущими везде носит режиссер».
На встрече была затронута и непростая для «Орла и решки» тема выбора ведущих. Все потому, что к новым лицам зрители привыкают тяжело. Однако генпродюсер телешоу считает, что новые лица для программы – это свежий взгляд на события.
«Все ведущие без исключения через год пресыщаются путешествиями, хотим мы этого или нет, а у молодых глаза горят, и это передается через камеру, – объясняет она. – Как выбираем? Претендентов на эту роль много. И все думают, что они очень клевые. Возможно, так и есть. Но я ищу в человеке что-то интересное для кадра. Например, у Антона Зайцева врожденное чувство юмора, в нем есть сарказм и что-то хулиганское, а глаза добрые-добрые – это невероятный микс. А Оля Антипова – большая молодец! У нее необычная реакция на обычные вещи. Это подкупает».
Поклонников программы интересовало буквально все: зачем ведущих заставляют есть всякую гадость и прыгать с большой высоты, что лежит в рюкзаке бедного туриста и почему выпуски «Мегаполиса» стали снимать на GoPro, как будто это видеоблог? «Это свежо, модно и сейчас в тренде, а кроме того, ведущие перед мини-камерой по-другому ведут себя, за ними интересно наблюдать. Форма живой подачи останется в кадре, но мы продолжаем экспериментировать», – признался Женя.
На вопрос о самых любимых сезонах «Орла и решки» Елена отвечает так: «Из прошлых – «Кругосветка». Сейчас вдохновляют и окрыляют «Мегаполисы». Также нравится «Морской». Перед стартом сезона мы всей съемочной группой пошли учиться дайвингу. У меня всегда был страх воды, на глубине я начинала паниковать. Благодаря «Морскому сезону» я справилась со своими страхами и теперь очень люблю дайвить».
Кроме того, создатели проекта рассказали о местах, которые больше всего их впечатлили. Оказалось, что Жене нравится родной Киев, а Елене – африканский Кейптаун. Совсем скоро зрители увидят его красоты на телеэкранах в одном из выпусков сезона «Орел и решка. Мегаполисы».
Под конец встречи Елена и Женя Синельниковы заинтриговали поклонников новыми идеями и планами. «В будущем мы хотели бы сделать сезон, посвященный самым романтическим местам на планете, или проехать по американскому шоссе от края до края страны, – рассказала Елена Синельникова. – Через два года будет 10-летие проекта, и у нас грандиозные планы. Возможно, в спецвыпуске мы соберем ведущих за всю историю проекта. Да еще с детьми. Ведь для «Орла и решки» нет ничего невозможного».
Новые выпуски проекта «Орел и решка» смотрите каждое воскресенье с 10:00 на телеканале «Интер».