В РПЦ назвали задержание митрополита Митрофана "акцией устрашения"

Московский патриархат считает неприемлемыми попытки запугивания митрополита Горловского и Славянского Митрофана, который был задержан на контрольно-пропускном пункте подконтрольного Киеву города Славянска, заявил во вторник глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.



Ранее в Украинской православной церкви сообщили о том, что митрополита в понедельник задержали на КПП после проверки документов и доставили в отделение полиции для установления личности. Там состоялась беседа со следователем, в ходе которой никаких обвинений не было предъявлено, отметили в УПЦ. В свою очередь в полиции сообщали, что митрополита Митрофана пригласили в отделение из-за наличия в оперативных базах информации о возможных связях с людьми, причастными к самопровозглашенной ДНР.



Как отметил Легойда, митрополит Горловский и Славянский Митрофан пользуется непререкаемым авторитетом среди украинцев, проживающих по обе стороны границы, созданной противостоянием на юго-востоке Украины.



"До сего момента митрополит Митрофан пользовался относительной свободой перемещения, что позволяло ему общаться с паствой, проживающей по обе стороны противостояния. Мы осуждаем данную акцию устрашения в отношении епископа Украинской православной церкви и напоминаем, что произвольные задержания противоречат демократическим стандартам в области прав человека", - сказал Легойда, слова которого приводит синодальный отдел.



По его словам, создается впечатление, что задержанием архиерея УПЦ киевские власти в очередной раз пытаются перенести политические разделения в духовную сферу, подорвать миротворческое служение, которое несет Украинская церковь.



На сайте Горловской епархии опубликовано видео, на котором видно, что поддержать митрополита Митрофана к отделу полиции прибыло большое число священнослужителей и мирян УПЦ. "Было такое чувство, что сейчас можно было бы надеть мантию и начать служить литургию. Я очень благодарен и духовенству, и мирянам за организованную поддержку и молитвы", - поделился правящий архиерей Горловской епархии с собравшимися после того, как вышел из отделения.

