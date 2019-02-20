В Киеве сразу после выборов повысят тарифы на вывоз мусора

Для жителей Киева приготовили очередное повышение тарифов. В этот раз изменения цены коснуться вывоза мусора. Так, правительство столицы с 1 апреля, первый день после первого тура президентских выборов, намерено повысить тарифы на вывоз мусора от 8,1% до 19,8%. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте КГГА.



В документе отмечается, что стоимость вывоза одного кубометра твердых бытовых отходов (ТБО) для населения будет повышена до 176,26 грн (с НДС). Сейчас цена за кубометр составляет 159,1 грн. За вывоз крупногабаритных бытовых отходов придется заплатить 210,68 грн за кубометр (с НДС). Пока цена составляет 175,82 грн за кубометр. Подготовкой новых тарифов на вывоз ТБО занимался Департамент экономики и инвестиций.

