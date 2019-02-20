Захарова ответила на слова Порошенко об отказе США от диалога с Россией

Россия не планировала, не отменяла, не запрашивала и не подтверждала никаких встреч с представителями США, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.



Так она прокомментировала слова украинского президента Петра Порошенко, о том, что вице-президент США Майк Пенс на конференции по безопасности в Мюнхене якобы сообщил ему об отмене всех встреч с представителями Москвы "из-за акта агрессии в Керченском проливе".



В конце ноября 2018 года три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу. Они вторглись во временно закрытую акваторию территориального моря, опасно маневрировали и не подчинялись требованиям пограничников.

Российским силовым ведомствам пришлось задержать корабли. Все 24 человека, находившихся на них, арестовали по обвинению в незаконном пересечении госграницы.



Владимир Путин назвал инцидент провокацией и связал его с низким рейтингом Петра Порошенко перед выборами. Российский лидер добавил, что на украинских кораблях находились сотрудники СБУ, которые руководили операцией.

