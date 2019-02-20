МИД РФ: Киев в любой момент готов разжечь конфликт в Донбассе

Киев в любой момент готов разжечь вооруженный конфликт в Донбассе с новой силой, чтобы попытаться вернуть регион под свой контроль, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ. Как указали в МИД РФ, Киев продолжает сознательно культивировать разделение общества по этническому и идеологическому признакам, воинствующий шовинизм и ксенофобия возведены в ранг официальной политики.

Беспрецедентный характер приобрела ситуация с дискриминацией языковых, образовательных и культурных прав и свобод русскоязычного населения, национальных меньшинств Украины, отмечают во внешнеполитическом ведомстве.



"Киев вероломно вмешивается в церковную жизнь страны, грубо нарушает свободу вероисповедания, выбора конфессии и таинства веры", - сказано в комментарии.

"Все это происходит на фоне тлеющего вооруженного конфликта в Донбассе. Киев в любой момент готов его разжечь с новой силой, чтобы, не считаясь ни с какими жертвами, попытаться вернуть регион под свой контроль", - подчеркивают в МИД РФ.

