Судья Екатерина Плахотнюк: участие отца в воспитании ребенка – это психологическое насилие над ребенком и матерью

Голосеевский районный суд Киева уже давно славится тем, что устанавливает свою “занимательную и справедливую судебную практику”. Екатерина Плахотнюк не стала уходить далеко от своих коллег и начала вершить “свое правосудие”.

Согласно требованиям закона судья должен быть неупрежденным, именно поэтому удивительным кажется тот факт, что свои очевидные отрицательные эмоции к мужчинам в целом, Екатерина Григорьевна проецирует на участников судебного производства. В одном из своих судебных решений, которое вызвало немало вопросов в его правомерности и которое было отменено судом апелляционной инстанции в виду его незаконности, она отметила, что участие отца в воспитании ребенка, осуществление им права на контакт – это психологическое насилие над ребенком и его матерью.

Как подтвердили очевидцы, свое крайне негативное и упрежденное настроение Екатерина Григорьевна даже не пыталась скрыть в судебном заседании.

О явной предвзятости Плахотнюк свидетельствовали также ее постоянные переговоры тет-а-тет после судебных заседаний с представителями женских организаций, которые были вызваны на подмогу мамой, которая выступала истцом, и неоднократно декларировала, что запрет отцу видеться с ребенком является ее местью.

Выписывая судебное решение, Екатерина Григорьевна стала немного забываться: сначала установив факт осуществления матерью препятствий видеться ребенку с отцом, отсутствие фактов насилия над ребенком и матерью, суд категорично запретил отцу видеться с ребенком. Более того, суд запретил всем мужчинам, которые находятся рядом с отцом посещать ребенка.

Подобную дискриминацию института отцовства и действий Катерины Плахотнюк, пользователи социальных сетей прокомментировали так “У Кати Плахотнюк какие-то существенные проблемы в мужском вопросе, поэтому она при первой же возможности отомстила за свои психологические неисправности”, “Не удивительно, судилась у нее давеча. Там же на лице все написано, как в том фильме “Дежавю”, помните? – секса у нас нету, лет 10 уже”.

Однако для всех это является ярким примером использования судьей служебного положения и норм законодательства для возможного выплеска своих негативных эмоций.