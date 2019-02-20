Netflix закрыл последние сериалы Marvel

Американская компания Netflix приняла решение закрыть еще два сериала, которые являются последними проектами по комиксам Marvel, сообщает Deadline.



Речь идет о сериалах "Каратель" и "Джессика Джонс". В компании отметили, что сериал об охоте Фрэнка Касла на преступников Нью-Йорка не будет возобновлен на третий сезон. Третий сезон "Джессики Джонс" также станет последним для проекта.



Проекты решили закончить не из-за низких показателей, а из-за того, что Netflix не хочет платить лицензионные отчисления конкурентам за использование героев.



