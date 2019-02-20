- Главная
- Звездная пыль
- Вышел трейлер трагикомедии с дочерью Джонни Деппа
Вышел трейлер трагикомедии с дочерью Джонни Деппа
В Сети появился трейлер фильма "Честный человек" с дочерью Джонни Деппа Лили-Роуз. В прокат он должен выйти 14 марта этого года. Видео было опубликовано на YouTube-канале Arthouse Traffic.
В главных ролях в фильме, помимо Лили-Роуз Депп, снялись Луи Гаррель и Летиция Каста.
Трейлер Аладдина с Уиллом Смитом
В основу сюжета фильма положена история о смерти, любви и предательстве. Главный герой ленты оказывается в любовном треугольнике. При этом каждый участник его, прежде всего, любит себя.
Источник: Корреспондент
13:31