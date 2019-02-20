Разработана диета для снижения веса в зрелом возрасте

Известно: скинуть вес после 40 лет намного сложнее, чем в молодости. Но сотрудники Университета Уэйк-Форест создали особую диету, которая нацелена снижение веса именно в зрелом возрасте, пишет "Южный Федеральный". В общих словах, речь идет о низкокалорийном рационе с преобладанием белковых продуктов и овощей.



Подход опробовали на 96 добровольцах в возрасте от 65 лет. Ученые оценили объем жировой, костной и мышечной тканей. Целью было снижение именно объема жировой ткани, ведь известно, что жесткие диеты и похудение в зрелом возрасте ведут к потере костной и мышечной массы. Добровольцев разбили на две группы. Первая группа имела низкокалорийный рацион из мяса и овощей. Вторая группа придерживалась стандартного четырехразового питания.



В конце эксперимента оценка состава тела была произведена повторно. Оказалось, люди из первой группы, сидящие на белково-овощной диете, потеряли в среднем 8 килограммов жира, но сохранили в хорошем состоянии свои кости и мышцы. Исследуемые из второй группы не изменили свои показатели.

