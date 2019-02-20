"Молодежь Украины за будущее": с приходом Тимошенко наши проблемы будут услышаны и решены

Юлия Тимошенко — единственный кандидат на пост президента, который понимает проблемы молодежи и имеет четкий план их решения.



Об этом 19 февраля на пресс-конференции в УНИАН заявили представители ОО "Молодежь Украины за будущее".



Проанализировав программы кандидатов в президенты, активисты выяснили: только лидер "Батьківщини" имеет пошаговый план, предусматривающий создание всех необходимых условий для достойной жизни и работы молодежи на родной земле.



"Исследование GfK показывает печальную картину: каждый четвертый молодой украинец в возрасте от 14 до 19 лет демонстрирует желание эмигрировать. Только Тимошенко понимает масштаб этой катастрофы", — отметил руководитель социальных проектов ОО "Молодежь Украины за будущее" Владимир Питель.



Он обратил внимание на то, что в Новом курсе, который Тимошенко планирует воплощать сразу после президентских выборов, есть отдельный раздел "Успешная молодежь — гарантия обновления страны".



"Для молодежи сейчас есть три основных вызова — жилье, работа и признание. Все они максимально учтены в программе Тимошенко", — отметил активист.



Также молодежной среде импонирует то, что лидер "Батьківщини" будет привлекать молодой и креативный класс к государственному управлению. Но главное — это обеспечение жильем молодых специалистов, отмечают в ОО "Молодежь Украины за будущее".



"Новый экономический курс предполагает, что в рамках программы "первого рабочего места" будут введены налоговые каникулы для работодателей. И это позволит нашим молодым специалистам оставаться в стране, а не покидать ее в поисках работы", — сказала член молодежной организации, волонтер Ирина Береза.



Поэтому в ОО "Молодежь Украины за будущее" убеждены: с приходом Тимошенко их проблемы будут услышаны и решены, отметили они на пресс-конференции.