На карантин закрыли еще четыре школы Львова

В четырех школах Львова со среды, 20 февраля, приостановлены занятия из-за вспышки заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.



"В связи с тем, что уровень заболеваемости среди школьников гриппом и ОРВИ сохраняется, принято решение приостановить учебный процесс в четырех учебных заведениях города. В этих школах уровень отсутствия учеников выше 20%. Приостановлено обучение еще в одной школе города, а именно в ЛДК СОШ №3 с 20 февраля по 22 февраля (включительно)", - говорится в сообщении.



Также в мэрии напомнили, что до 20 февраля (включительно) приостановлены занятия в гимназии Престиж, а до 22 февраля (включительно) приостановлены занятия в школах №63 и №87 им. Ирины Калинец, а также в одном классе школы №48.



Напомним, ранее во Львове с 13 по 15 февраля временно приостанавливали обучение в 21 учебном заведении образования в связи с заболеванием корью, гриппом и ОРВИ значительного числа учеников.

