Закон о закреплении в Конституции курса на ЕС и НАТО официально опубликовали

Закон об изменениях в Конституцию относительно членства Украины в ЕС и НАТО опубликовали в парламентской газете "Голос Украины" от 20 февраля, он вступит в силу 21 февраля, передает УНН.



Целью принятия закона о внесении изменений в Конституцию Украины является законодательное закрепление в Конституции Украины цивилизационного выбора, европейской идентичности украинского народа и необратимости стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора, указано в пояснительной записке к документу.



Как отмечается в законе, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 21 февраля.



Напомним, 19 февраля закон об изменениях в Конституцию, которым необратимо закреплено движение Украины в ЕС и НАТО, подписал Президент.



Верховная Рада проголосовала за изменения в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО 7 февраля.

