От гриппа с начала эпидсезона умерли 33 украинца

В течение недели с 11 по 17 февраля в Украине зарегистрирована еще одна смерть от гриппа. Всего с начала эпидемического сезона грипп унес жизни 33 украинцев, в частности пятерых детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.



"За отчетную неделю зарегистрирован один летальный случай вследствие гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 33 украинцев, в частности пятерых детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа", - сообщили в центре.



В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 198 902 человека, 73,3% из которых - дети до 17 лет.



По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет уменьшился на 7% и 3,9% соответственно; в общем интенсивный показатель заболеваемости составил 516,7 на 100 000 населения, что почти на уровне эпидемического порога по Украине.



Эпидемические пороги превышены в восьми областях, а больше всего - в Черновицкой (на 25,4%) и Ивано-Франковской (на 61,4%).



В стране низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ и региональное географическое распространение. В циркуляции в Украине абсолютно доминируют вирусы гриппа типа A.



В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 408 человек, а с начала эпидемического сезона - 161 193.

