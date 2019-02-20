Мать Скрипаля потребовала признать сына пропавшим без вести

Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена обратилась с заявлением в московскую полицию с просьбой признать пропавшими без вести своих родственников, отравленных в британском Солсбери в марте 2018 года.



Заявление подано по месту проживания дочери Скрипаля Юлии, которая была отравлена вместе с отцом, сообщила РИА Новости племянница разведчика Виктория. Если Скрипалей признают пропавшими без вести, то матери достанутся квартира, машина и собака, добавила она.



Ранее британские СМИ сообщали об ухудшении здоровья Сергея Скрипаля. О местонахождении Скрипалей ничего неизвестно.

