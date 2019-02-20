Кабмин назначил замминистра оккупированных территорий

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Викторию Воронину.



Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



"Назначили Воронину", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр Павел Розенко.



До назначения В.Воронина была руководителем патронатной службы министра временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

