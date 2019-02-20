Раскрыта одна из тайн появления Стоунхенджа

Ученые Университетского колледжа Лондона изучили карьер, в котором добывались голубые камни для строительства Стоунхенджа, и определили, каким образом происходила добыча монолитов. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.



Исследователи выяснили, что месторождение представляет собой сформированные естественным образом колонны долерита. В отличие от обелисков и блоков в Древнем Египте, их было легко выдолбить из скалы, загоняя клинья в промежутки между ними.



Необработанные монолиты, извлеченные из стен карьера, опускали на каменные или земляные платформы, служившие погрузочными площадками. Клинья были изготовлены из относительно мягкого аргиллита, чтобы не допустить случайного повреждения долеритовой колонны.



Кусочки каменного угля, обнаруженные в карьере, позволили определить ориентировочное время использования месторождения — около трех тысяч лет до нашей эры, что совпадает с датировкой Стоунхенджа. В долине под Карн Гедок было также найдено месторождение риолита — еще одной породы, применявшейся при строительстве кромлеха.



Ученые считают, что Стоунхендж изначально представлял собой кромлех из необработанных голубых камней, вставленных в лунки Обри — ямы, находящиеся с внешней стороны постройки. Гигантские сарсеновые камни, образующие круг диаметром около 30 метров, привезли позднее, через 500 лет. Исследователи также подвергли сомнению гипотезу, согласно которой долеритовые монолиты были доставлены морем, полагая, что валуны все-таки везли по суше.



Одна из каменоломен, где шла добыча голубых камней, из которых состоит внутренний круг мегалита, находится в холмах Пресели в Пембрукшире (Западный Уэльс) на месторождении Карн Гедок (англ. Carn Goedog), в 300 километрах от Стоунхенджа. По меньшей мере пять монолитов кромлеха происходят именно отсюда, считают ученые.

