Air Malta увеличила норму ручной клади

Пока другие авиакомпании уменьшают размеры ручной клади, Air Malta объявила об увеличении своей бесплатной нормы, причем вне зависимости от того, по какому тарифу куплен билет.



Если ранее у мальтийского перевозчика действовало ограничение 55х40х20 см, то сейчас на борт можно пронести сумку размером 55х40х25 см, сообщает Avianews.



Без изменений осталось ограничение по весу — 10 кг для пассажиров эконом-класса и путешественников, купивших билеты бизнес-класса по низким тарифам.



Однако следует учесть, что на рейсах с полной загрузкой чемоданы максимальных размеров смогут пронести на борт только 100 первых пассажиров, если рейс выполняется на Airbus A320, и 80 пассажиров, если маршрут обслуживает A319 или A320neo.



Что касается дополнительных предметов, то пассажиры, как и ранее, могут брать с собой без дополнительной платы небольшие сумки, фотоаппараты, ноутбуки, зонты, однако их общий вес не должен превышать 2 кг, а габариты 40х30х15 см. Данное ограничение не касается пакетов с товарами Duty Free.



За превышение нормы провоза ручной клади придется платить штраф в размере 80 евро. Оплатить его можно на стойке регистрации или у выхода на посадку (во втором случае – только кредитными картами).



Напомним, Air Malta возобновила регулярные рейсы из Мальты в Киев 19 июня 2018 года. В настоящее время авиакомпания выполняет один рейс в неделю. С 26 апреля частота полетов будет увеличена до двух рейсов в неделю.



