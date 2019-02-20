Янукович обратился с письмом к украинскому народу и пригрозил Порошенко Гаагой

Экс-президент Украины Виктор Янукович, находящийся на территории РФ, обратился с открытым письмом к украинскому народу.



Текст соответствующего обращения опубликовал на своей странице в ФБ пресс-секретарь сына Януковича Александра Юрий Кирасир.



В своем обращении Янукович назвал кровавые события 2014 года "государственным переворотом", который, по его мнению, привел к упадку Украины. "Вместо экономического чуда народу показывают дешевый фокус за кредитные средства. Внутри мыльного пузыря – суровая правда: предприятия разорены, рынки сбыта утрачены, украинцы массово уезжают на заработки в другие страны чтобы спасти себя от нищенского существования за чертой бедности", - пишет он.



При этом, по словам Януковича, выгоду от такой ситуации получили конкретные политики. "Правоохранители и митингующие были хладнокровно убиты теми, кто имеет наглость каждый год обнимать родственников погибших… Новая власть срослась с преступностью и сделала Украину опасной для жизни и бизнеса. Журналисты и гражданские активисты подвергаются травле и физическому уничтожению. Против представителей оппозиции и бывшей власти в ход идут методы политического преследования и террора", - считает экс-президент.



Отдельно Янукович остановился на фигуре действующего президента Петра Порошенко, призвав население не поддаваться на ожидаемые на выборах подкуп и фальсификации со стороны его команды. При этом, он считает, что рано или поздно оценку действиям этого президента даст международный трибунал в Гааге.



"Петр Порошенко был одним из тех, кто все эти пять лет активно поддерживал разжигание ненависти между украинцами и их уничтожение друг друга ради собственного политического выживания. На протяжении своего президентства он врал всем – украинскому народу, иностранным партнерам. Он врал о скором мире, об экономике, о будущем нашей страны. Он врал о себе и своих чувствах к украинцам, на камеры умываясь крокодиловыми слезами. Ради сиюминутной наживы Порошенко даже пошел на одно из самых страшных своих преступлений – посягнул на свободу вероисповедания и использовал вопросы веры для своей политической выгоды", - утверждает Янукович.



В заключение, экс-президент высказал мнение, что украинцы смогут "положить конец антинародной политике", а также уверенность в восстановлении в Украине мира.

