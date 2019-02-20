Зеленский лидирует в президентской гонке – опрос

Шоумен Владимир Зеленский возглавляет тройку лидеров президентской гонки в электоральных симпатиях украинцев, на втором месте – действующий глава государства Петр Порошенко, на третьем – лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, о чем свидетельствуют результаты февральского опроса Центра Разумкова.



Согласно данным опроса, обнародованным в среду на сайте Центра Разумкова, среди всех респондентов за В.Зеленского планируют проголосовать 17,5% (среди тех, кто намерен участвовать в выборах, - 19%). Примерно равные шансы выйти во второй тур выборов у П.Порошенко (13,1% и 16,8% соответственно) и Ю.Тимошенко (11,5% и 13,8% соответственно).



Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко готовы поддержать 5,9% среди всех респондентов и 7,3%, кто придет на выборы; одного из лидеров "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрия Бойко - 6,3% и 7,1% соответственно; лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,3% и 4,8%. Каждый из других кандидатов набирает меньше 3%.



В региональном разрезе картина следующая: за В.Зеленского намерены отдать свой голос от 13% опрошенных на западе Украины до 22% на юге; за П.Порошенко - 17% респондентов с запада Украины, 16% - из центра, на юге (6%) и востоке (8%) уровень его поддержки меньше.



За Ю.Тимошенко готовы проголосовать от 8% на востоке страны до 15% в центре. Ю.Бойко может рассчитывать больше на поддержку жителей востока (13%) и юга (10%), в центре и на западе показатель значительно меньше (3% и 1% соответственно).



Что касается второго тура президентских выборов, то В.Зеленский побеждает и П.Порошенко (32,2% и 19,1% соответственно среди всех респондентов), и Ю.Тимошенко (28,7% всех опрошенных готовы отдать голос за В.Зеленского, 18,6% − за Ю.Тимошенко).



В случае выхода во второй тур Ю.Тимошенко и П.Порошенко шансы на победу у обоих кандидатов практически равны – разница процентов, которые получает каждый из них, статистически не значима (соответственно 22,4% и 20,0%).



Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

