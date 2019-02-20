Украина запретила ввоз еще 19 книг из РФ

Госкомтелерадио отказало предприятиям "Дресс Шоу", "Эльга-Украина", "Перо" и "Форс Украина" в выдаче разрешений на ввоз с территории России 19 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора.



Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.



Как отмечается, отказ основан на заключений экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции касательно отнесения ее к неразрешенной к распространению на территории Украины.



Сообщается, что признаки пропаганды государства-агрессора найдены в нескольких книгах московского издательства "Альпина Паблишер". В частности, не будет распространяться в Украине книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом", которая построена на примерах работы властных структур РФ.



Не дано разрешение на ввоз книги Игоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач", в которой повторяются слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди".



Не дано также разрешение на ввоз книги журналистки московских глянцевых изданий Нино Билиходзе "Грузинская кухня: любовь на вкус" (ООО "Эксмо"), в которой использованы комментарии известных россиян, имена которых внесены Министерством культуры Украины в Перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.



Также не будет распространяться в Украине книга Натальи Малиновской "Записки практикующей ведьмы" (издательство "АСТ"), предисловие к которой рекламируют российские телеканалы, задействованные в гибридной войне против Украины.



Не будут ввезены в Украину ряд детских книг и книги авторов советского периода, в оформлении которых используется коммунистическая символика и символика государства-агрессора.



Также в книжных магазинах не появится книга российского автора Мартина Догерти "Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина" (издательство "Эксмо"), в которой фальсифицируются факты, а культурные памятники эпохи Киевской Руси называются русскими. Кстати, книги этого автора, который больше известен как составитель книг об оружии российского спецназа, критикуют в интернете за многочисленные содержательные ошибки сами же российские читатели.



Начиная с 20 мая 2017 года, даты вступления в силу постановления Кабинета министров Украины № 262 "Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулирования) разрешения на ввоз издательской продукции, которая имеет происхождение или изготовлена ​и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины", Госкомтелерадио предоставило 2382 отказа в выдаче разрешений.



В частности, на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием Критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, предоставлено 150 отказов в выдаче разрешений на ввоз 650 500 экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании одного изданного ранее разрешения.



Еще 2 232 отказа предоставлено в результате предоставления субъектами хозяйствования не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, либо выявления в поданных документах недостоверных сведений.



