В Украине создают новый погранотряд морской охраны

Правительство Украины на заседании в среду, 20 февраля, создал Измаильский отряд морской охраны Государственной пограничной службы.



Целью создания отряда является противодействие угрозам в сфере пограничной безопасности, повышение эффективности выполнения задач по обеспечению режима судоходства, контроль над плаванием и пребыванием украинских и иностранных невоенных суден в украинской части реки Дунай.



Отряд создан также для усиления противодействия контрабанде и повышения оперативности реагирования на изменение обстановки во время выполнения задач по охране государственной границы.

