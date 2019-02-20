Лондонский суд отказался считать Brexit основанием для расторжения договоров аренды

Лондонский суд отказался считать Brexit основанием для расторжения договоров аренды

Высокий суд Лондона отказался считать выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) достаточным основанием для расторжения договоров аренды в британской столице, пишет Financial Times.

Судья отделения королевской скамьи Маркус Смит в среду потребовал, чтобы Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) выполнило условия договора аренды штаб-квартиры в финансовом квартале Кэнэри-Уорф на 500 млн фунтов ($650 млн).

"Я делаю вывод, что выход Великобритании из ЕС не станет препятствием для осуществления аренды. ЕС будет по-прежнему обязан выполнять обязательства по договору аренды", - заявил судья.

Разбирательство с участием EMA и Canary Wharf Group Plc стало одним из первых судебных дел, связанных с последствиями Brexit для бизнеса.

Из-за Brexit европейский фармрегулятор перенесет штаб-квартиру из Лондона в Амстердам. Юристы ЕС утверждали, что выход Британии из блока дает ему основания расторгнуть 25-летний договор аренды между EMA и Canary Wharf, который действует по 2039 год включительно. EMA занимает более 10 этажей в небоскребе в восточной части финансового района и выплачивает за них 13 млн фунтов в год.

Если бы судья вынес решение в пользу EMA, агентство могло бы прекратить платежи без финансовых последствий для себя. В таком случае появился бы прецедент, позволяющий компаниям и организациям использовать Brexit для отказа от неудобных договоров аренды.

М.Смит ускорил первичное рассмотрение дела, чтобы успеть до плановой даты Brexit - 29 марта. Однако вопросы об оплате судебных расходов и возможности апелляции будут рассмотрены на следующем заседании.

У EMA всегда остается возможность субаренды лондонского офиса, отмечают эксперты по рынку недвижимости. Однако с учетом бегства компаний из британской столицы из-за Brexit могут возникнуть трудности с поиском субарендатора за те же деньги.