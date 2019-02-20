Лондонский суд отказался считать Brexit основанием для расторжения договоров аренды

Высокий суд Лондона отказался считать выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) достаточным основанием для расторжения договоров аренды в британской столице, пишет Financial Times.



Судья отделения королевской скамьи Маркус Смит в среду потребовал, чтобы Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) выполнило условия договора аренды штаб-квартиры в финансовом квартале Кэнэри-Уорф на 500 млн фунтов ($650 млн).



"Я делаю вывод, что выход Великобритании из ЕС не станет препятствием для осуществления аренды. ЕС будет по-прежнему обязан выполнять обязательства по договору аренды", - заявил судья.



Разбирательство с участием EMA и Canary Wharf Group Plc стало одним из первых судебных дел, связанных с последствиями Brexit для бизнеса.



Из-за Brexit европейский фармрегулятор перенесет штаб-квартиру из Лондона в Амстердам. Юристы ЕС утверждали, что выход Британии из блока дает ему основания расторгнуть 25-летний договор аренды между EMA и Canary Wharf, который действует по 2039 год включительно. EMA занимает более 10 этажей в небоскребе в восточной части финансового района и выплачивает за них 13 млн фунтов в год.



Если бы судья вынес решение в пользу EMA, агентство могло бы прекратить платежи без финансовых последствий для себя. В таком случае появился бы прецедент, позволяющий компаниям и организациям использовать Brexit для отказа от неудобных договоров аренды.



М.Смит ускорил первичное рассмотрение дела, чтобы успеть до плановой даты Brexit - 29 марта. Однако вопросы об оплате судебных расходов и возможности апелляции будут рассмотрены на следующем заседании.



У EMA всегда остается возможность субаренды лондонского офиса, отмечают эксперты по рынку недвижимости. Однако с учетом бегства компаний из британской столицы из-за Brexit могут возникнуть трудности с поиском субарендатора за те же деньги.

