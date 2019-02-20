В Украине объявлено штормовое предупреждение
В Украине в четверг, 21 февраля, в большинстве областей ожидается сильный ветер, также объявлено штормовое предупреждение. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.
"21 февраля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе синоптики прогнозируют похолоданив в Украине. На востоке страны ожидаются морозы до 10 градусов.
Источник: Корреспондент
16:13